Alman siyasetçinin kızı yarışma programına çıkıyor

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan dans yarışması programının Almanya versiyonu Şubat ayında tekrar başlayacak…

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan dans yarışması programının Almanya versiyonu Şubat ayında tekrar başlayacak… Programın 15’inci sezonu öncesinde ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild, yarışmacının katılımcıları ile ilgili bir iddiada bulundu.

Gazete, ülkenin deneyimli siyasetçilerinden CDU’da görevli Wolfgang Bosbach’ın kızı Caroline Bosbach’ın dans yarışmasında hünerlerini sergileyeceğini yazdı. Wiesbaden’de CDU’nun siyasi danışmanlarından olan 32 yaşındaki Bosbach’ın partnerinin kim olduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı.

Bosbach daha önce de kamera karşısına çıkmıştı.