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Alman süpürge şirketi Fransız siyasetçilere isyan etti: İsmimizi kullanmayın

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Dünyanın önde gelen buharlı ve basınçlı süpürge üreticisi Kärcher, Fransız siyasetçilerin sürekli şirketin ismini kampanyalarında kullanmasına isyan etti.
Alman süpürge şirketi Fransız siyasetçilere isyan etti: İsmimizi kullanmayın

Dünyanın önde gelen buharlı ve basınçlı süpürge üreticisi Kärcher, Fransız siyasetçilerin sürekli şirketin ismini kampanyalarında kullanmasına isyan etti.

Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adaylarından merkez sağ Cumhuriyetçiler partisi üyesi Valérie Pécresse, geçen hafta ülkedeki banliyölerde uyuşturucu ve suç çetelerini temizlemek için “ Kärcher'ı kilerden çıkarma zamanının geldiğini” söylemişti.

Pécresse, bu açıklamayı televizyon ve gazete röportajlarında da tekrarlamıştı.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy de 2005'te içişleri bakanı olduğu dönemde Kärcher'la Paris banliyölerini süpüreceğini söylemişti.

O dönemde de Fransız siyasetçiler tarafından isminin anılmasından rahatsız olduğunu belirten Alman Kärcher şirketinin Fransa birimi, son haberler üzerine yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, şirketin siyasi tartışmalarda isminin geçmesini istemediği, bunun tarafsız duruşuna ve itibarına zarar verdiği ve Pécresse'in açıklamalarının “uygunsuz” olduğu belirtildi.

Açıklamada “Kärcher, siyasetçilerden ve medyadan siyasi konularda isminin kullanılmasına derhal son verilmesini istiyor” dendi.

Şirket, 2016'da da o dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan siyasetçilere aynı taleple mektup göndermişti.

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