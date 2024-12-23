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Alman turist cezaevine gönderildi

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarruf suçlarından tutuklanan alman uyruklu zanlı Cimberly Papenfuss’un sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Alman turist cezaevine gönderildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cimberly Papenfuss’un  valizine tepki vermesi sonucunda yapılan aramada 4 adet üzerlerinde Pueblo yazılı mavi renk tütün paketleri içerisinde yaklaşık 79 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, KKTC’de turist vizesiyle bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin stres kaynaklı birçok psikosomatik rahatsızlığı olduğunu, Almanya’da doktor reçetesiyle kenevir kullandığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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