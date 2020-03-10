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Alman Turist’in geldiği uçaktaki yolcular da kontrole çağrılıyor

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Alman Turist’in geldiği uçaktaki yolcular da kontrole çağrılıyor
Alman Turist’in geldiği uçaktaki yolcular da kontrole çağrılıyor

Almanya’dan turist kafilesi ile gelen ve Salamis Otel’de kaldığı esnada, kontrolleri positif çıkarak, coranavirüs tespit edilen Alman Turist’in, seyahat ettiği uçağın da tespit edilerek yolcuların belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

Uçakta bulunan yollcuların tespit edilerek kontrolden geçirilmesinin düşünüldüğü kaydedilirken, bunun ivedi olarak yapılması için kolların sıvandığı belirtildi.

Birçok vatandaş yaptıkları açıklamalarda ve sosyal medyada gönderdikleri mesajlarda, Coranavirüs tespit edilen turist uçakla geldi. Bu turist, gelirken kim bilir kimlere bulaştırdı. Bununla temas eden herkes kontrole çağırılması lazım. Ayrıca giriş yaptığı havaalanındaki kontrol memurlarının da kontrolden geçmesi gerek. Yoksa bir hafta içinde çok çabuk yayılır ve her yerde hastalık çıkar dedi.

Bir başka grup ise hastalık yayılmadan bakanlar kurulu okulları da kapatma kararı almalı. Yoksa bunun önüne geçemeyiz ve hastalık kısa bir süre içerisinde tüm Ada’ya yayılır ifadesinde bulundu.

30 kişilik Alman turist kafilesinin Ercan Havalimanından ülkeye girdiği öğrenildi.

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