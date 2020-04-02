Alman turistler ülkelerine gönderildi!

Ülkemizde 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 28 Alman ve korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 Alman turistin naaşı ülkelerine gönderildi. Elde edilen bilgiye göre Alman turistler ve 2 Alman’ın naaşı KKTC’den, Almanya’ya düzenlenen charter sefer gönderildi.
28 Alman turistin ve hayatını kaybeden 2 Alman’ın naaşının Almanya’ya gönderileceğini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
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