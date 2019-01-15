Alman TV kanalları Derinya-ara bölge belgeseli hazırlıyor

üney Kıbrıs’taki “Derinya Belediyesi”nin Başkanı Andreas Karayannis, Alman “n-tv” ve “RTL Channel” televizyonlarının Derinya’daki ara bölge ile ilgili belgesel hazırlamakta olduğunu açıkladı.

Güney Kıbrıs’taki “Derinya Belediyesi”nin Başkanı Andreas Karayannis, Alman “n-tv” ve “RTL Channel” televizyonlarının Derinya’daki ara bölge ile ilgili belgesel hazırlamakta olduğunu açıkladı.

Politis’e göre Karayannis, açıklamasında, Alman TV kanalı ARD’nin, özellikle sınır bölgelerinde iki toplum arasında işbirliği olup olmadığını öğrenmek üzere Kasım ayında bölgeye gittiğini, hazırladığı belgeselde Derinya sınır kapısının açılışının da yer verdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, bir süre önce de, Derinya kapısının açılmasından sonraki gelişmeleri; özellikle de karşılıklı geçişlerin normal şekilde devam edip etmediğini ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında ara bölgede işbirliği olup olmadığını kaydetmek üzere iki özel Alman televizyonu (n-tv ve RTL Channel) geldi.

Karayannis, Alman TV kanallarının daha çok; Derinya’nın imkanlar ölçüsünde tarımsal maksatlarla kullandığı ara bölgede olup bitenlere ilgi gösterdiğini söyledi.