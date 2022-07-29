Alman ve Türk dışişleri bakanları arasında 'Suriye, Kavala ve Yunanistan' konularında gerginlik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim” dedi. Bakan Çavuşoğlu, AİHM konusunda Yunanistan'ın 14, Almanya'nın ise 6 yıldır mahkeme kararlarını uygulamadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ikili basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Ukrayna'nın yakın bağlara sahip olduğunu belirten Baerbock, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"ne ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değindi.

Bu anlaşma sayesinde 5 ay aradan sonra Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl ihracına başlanacağını dile getiren Baerbock, "Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı. Şimdi her gün bu sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Özellikle sizin hükümetinizin burada başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insana umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." diye konuştu.

Baerbock, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğe önemli bir katkı sağladığını, bu zor dönemde NATO ortağı olarak iki ülkenin bir birine destek olmasının ortaya çıktığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının AİHM kararlarına uyulmasına çağrısına 'Osman Kavala'nın Avrupa tarafından fonlandığını ve Türkiye'ye karşı kullanıldığını' söyleyerek cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, "(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Avrupa Birliği üyesi olduğu için Yunanistan'ı desteklemesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil" dedi.

Alman Bakan Baerbock, Suriye'ye yapılacak operasyonun yeni acıların yaşanmasına neden olacağını ve IŞİD'le mücadeleye zarar vereceğini öne sürdü. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise 'IŞİD ile gerçekten mücadele etmek istiyorsanız, Türkiye gibi sahaya inersiniz" dedi.

Alman Bakan, Yunanistan'ın göçmenleri hukuksuz şekilde geri itme konusunu Atina ziyaretinde gündeme getirdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.