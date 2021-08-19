Alman vekilden mültecilerle ilgili tepkiye skandal yanıt: Parasını biz veriyoruz

Alman Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Katrin Langensiepen, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin paylaşımına “Türkiye’nin sorunu sizi ilgilendirmez” yorumunda bulunan bir kişiye “Tabii ki, size parasını biz veriyoruz

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın öldürülmesi, Ali Yasin Güler’in ise yaralanmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede yaşayan Suriyelerin ev ve işyerlerine saldırmıştı. Bölgede yaşanan olayların ardından Alman Yeşiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Katrin Langensiepen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. “Ankara’da Suriyelilere saldırıldığını” savunan Langensiepen, “Türkiye çok sayıda Suriyeliyi aldı ama o zaman insanların güvenliğini de sağlamanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı ise Langensiepen’e “Türkiye’nin sorunu sizi ilgilendirmez” tepkisini gösterdi.

Langensiepen ise bu tepkiye “Tabii ki, size parasını biz veriyoruz” yanıtını verdi. Langensiepen’in bu yorumu özellikle Türklerin tepkisini çekti.