Alman virolog: Karantinadan sonra yeni bir salgın başlayabilir

Hannover Viroloji Enstitüsü’nden Prof. Thomas Schultz, koronavirüs vaka sayısındaki düşüşten sonra kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının yeni bir Kovid-19 salgınını tetikleyebileceğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in sunucularından Nailya Askerzade'ye konuşan Thomas Schultz, "Maalesef, alarm durumuna son verilsin diyemiyorum. Enfekte olan insan sayısı önemli ölçüde düştükten sonra, ki bunun önümüzdeki iki ila üç ay içinde gerçekleşeceği bekleniyor, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ciddi endişelerimiz var. Sonuç olarak, yeniden bir salgınla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Schultz, mevcut senaryonun tekrarlanmasını önlemek için farklı ülkelerin hükümetleri, bu ve gelecek yıl boyunca kısıtlayıcı önlemlere geri dönmek zorunda kalacaklarını kaydetti.