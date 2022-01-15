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Alman virolog Stöhr: Temaslı takibi anlamsız hale geldi

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Alman virolog Stöhr: Temaslı takibi anlamsız hale geldi
Alman virolog Stöhr: Temaslı takibi anlamsız hale geldi

Almanya'da koronavirüsle mücadele stratejisinin değişmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Programı Başkanı, virolog  Prof. Dr. Klaus Stöhr, ülkede korona pandemisiyle mücadele için temaslı takibinin (filyasyon) artık mantıklı olmadığı görüşünü dile getirdi. 

Stöhr, Cuma günü Kölner Stadt-Anzeiger'de yayımlanan demecinde "Bir çıkış planına ihtiyacımız var" dedi. "Almanya'da neden hâlâ temaslı takibi yapıldığını söylemek mümkün değil" diyen Stöhr, "Nüfusun büyük bir kısmı hafif ve asemptomatik olarak enfekte ise ve antikorlara sahipse, temaslı karantinası anlamsız hale gelir" diye konuştu.

Prof. Dr. Klaus Stöhr

Prof. Dr. Klaus Stöhr

Stöhr, artan koronavirüs vakaları karşısında sağlık kurumlarının kapasitelerinin çok üzerinde çalıştığını belirtti. Stöhr, pandemiden kurtulmanın yolunun da "önce aşı sonrasında da enfekte olmaktan" geçtiğini söyledi.

Almanya'da aşı zorunluluğu getirilip getirilmemesi konusunda ise Stöhr, Omicron varyantına karşı kış mevsimi de göz önüne alındığında bunun için "geç olduğunu" söyledi.

Vaka sayıları giderek artıyor

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede ilk kez 90 binden fazla yeni enfeksiyon tespit edildi.

Deutschland Bochum | Covid-19 Intensivstation

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) cuma günü koronavirüs vaka sayısında yeni bir zirveye ulaştıldığını bildirdi. RKI son bir gün içinde korona enfeksiyonu sayısının ilk kez 90 bin eşiğini aştığını duyurdu. RKI verilerine göre son 24 saat içinde 92 bin 223 yeni korona vakası kaydedildi, bir gün önce yeni enfeksiyon sayısı 81 bin 417 idi.

Ülkede 100 bin kişi başına düşen vaka sayısını gösteren insidans değeri de son yedi günde 427.7'den 470.6'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saat içinde 286 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede COVID-19'a bağlı ölümlerin sayısı 115 bin 337'ye yükselmiş oldu. Almanya'da şimdiye kadar 7 milyon 830 binden fazla kişiye koronavirüs bulaştığı tespit edildi. RKI, iyileşenlerin sayısını yaklaşık 6 milyon 914 bin 700 olarak belirledi.

Omicron, Delta'nın yerini aldı

RKI'nin yayınladığı haftalık rapora göre, son derece bulaşıcı olan Omicron varyantı Almanya'da baskın varyant halini almış durumda. Buna göre, bu yılın ilk haftasında Omicron vakalarının belirlenen tüm vakalara oranı yüzde 73,3 oldu. Geçen hafta, Omicron payı yüzde 44,3 idi.

Deutschland | Bundestag Infektionsschutzgesetz

Yeni karantina kuralları kabul edildi

Ülkede enfekte kişilerin sayısı hızlı bir şekilde artsa da, önemli tedarik alanlarını ve özellikle kritik altyapıyı çalışır durumda tutmak için, Federal Hükümet ve eyalet hükümetleri daha kısa karantina ve izolasyon süreleri üzerinde anlaştı. Karar Perşembe akşamı Federal Meclis'te kabul edilmesinin ardından cuma günü Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilerek yürürlüğe girdi. 

Buna göre, enfekte olanlar ve temaslı kişilerin karantina süresi 14 günden 10 güne indi. PCR testi veya sertifikalı antijen testlerinin negatif çıkması halinde ise yedi gün sonra karantinadan çıkılabiliyor.

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