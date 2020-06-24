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Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

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Alman virologdan ikinci dalga uyarısı
Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Prof.Dr. Christian Drosten, Almanya'da ikinci bir salgın dalgası konusunda uyarıda bulundu.

NDR adlı yayın kuruluşuna konuşan Drosten, özellikle son dönemde Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hızla artan vakalara dikkat çekerek "virüsün fark edilmeden hızlıca yayılabileceğini" söyledi.

"Bir ay sonra şimdiki gibi sakin bir tablo içerisinde olunamayacağını" belirten Drosten, "Şu an alarm durumuna geçmezsek salgında iki ay sonra büyük bir problemle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Drosten, sağlık kurumlarının bu konuda toplumun anlayış ve desteğine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

Hastalığın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti dışında yayılmasının önlenmesinin de önemli olduğunu kaydeden Drosten, Almanya'da vaka sayılarında artış gözlemlendiğini, özellikle başkent Berlin’de de belirgin bir artış olduğunu vurguladı.

ABD’nin güney kesimlerindeki yüksek sıcaklıklara rağmen virüsün kolaylıkla yayıldığına dikkat çeken Drosten, ABD'deki normalleşme adımlarının çok erken atıldığını dile getirdi. 

Drosten, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci dalgayı yaşamama ihtimali olduğunu dile getirmişti. Drosten, koronavirüsün giderek daha iyi tanınması sebebiyle kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ikinci bir dalga ile karşı karşıya kalınamayabileceğini söylemişti. 

Deutschland Symbolbild Schutzmaske für Coronavirus

Almanya’da son durum

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gütersloh kentinde bir mezbahada tespit edilen vakaların artmaya devam etmesi üzerine mezbahanın bulunduğu kentte karantina uygulamasına geri dönüldü.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini duyurarak "Amaç durumun yatışmasına yardım etmek" dedi. Bu kapsamda kamuya açık birçok dükkan, spor salonu kepenk indirecek. Önlemler ilk aşamada 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacak. Korona vakalarının ortaya çıkması ile okul ve yuvalar önceden kapatılmıştı.

Nisan ayı sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasından bu yana karantinaya geri dönen ilk bölge Gütersloh oldu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da vaka tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldı.

Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76'ya yükselmiş durumda.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah itibarıyla paylaştığı verilere göre Almanya'daki toplam vaka sayısı 190 bin 862, iyileşenlerin sayısı 175 bin 700. Koronavirüse bağlı ölümlerin sayısı ise 8 bin 895.

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