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Alman yargısı, Sinovac yaptıranlara seyahat kısıtlamasını hukuka uygun buldu

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Almanya’da Berlin İdare Mahkemesi, Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulanan seyahat kısıtlamalarının hukuki olduğu yönünde bir karar aldı.
Alman yargısı, Sinovac yaptıranlara seyahat kısıtlamasını hukuka uygun buldu

Almanya’da Berlin İdare Mahkemesi, Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulanan seyahat kısıtlamalarının hukuki olduğu yönünde bir karar aldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde konan seyahat kısıtlamasına göre Avnupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ve ikamet izni bulunmayan kişilerin birinci dereceden aile yakınınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunan durumlar dışında ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre bir İranlı ailenin dava başvurusu reddedildi. Cuma günü alınan kararın gerekçesi bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Tahran’da yaşayan İranlı bir kadın aile ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya’da yaşayan kızı ve torunlarıyla birlikte mahkemeye itirazda bulundu. Dilekçede İranlı kadının Schengen vizesi bulunduğu ve iki doz Sinovac aşısı yaptırdığı ifade edildi. Başvuruda içişleri kararının ‘orantısız’ olduğu ileri sürüldü.

Sinovac hem AB’de hem Almanya’da geçerli aşılar arasında değil

Mahkeme başvuruyu ‘başvurucunun temel haklarına müdahalenin orantısız olmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Kararda Sinovac aşısının, Almanya’da yetki sahibi kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü’nün geçerli Covid-19 aşıları listesinde yer almadığına dikkat çekildi.

Almanya sadece enstitünün internet sitesinde yer alan aşıları tanıyor, bu aşılar ise BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson.

AB’nin onayladığı aşılar ise BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan iki aşıdan Sinovac aşısı hem AB hem Almanya tarafından tanınmıyor.

Mahkeme kararında ayrıca Schengen Sınır Kanunnamesi’ne göre AB vatandaşı olmayanların seyahat koşulları arasında kamu sağlığına tehdit oluşturmama unsuru olduğuna işaret etti. Covid-19’un ‘ölümcül’ olabileceğine dikkat çeken mahkeme Avrupa Birliği Komisyonu’nun da AB ülkesi olmayan ülkelerden seyahatlerin kısıtlanması yönünde tavsiye kararı olduğunu kaydetti.

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