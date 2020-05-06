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Alman 'zombi avcıları' İsviçre sınırında durduruldu, araçtan 16 kayıtsız silah çıktı

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Alman 'zombi avcıları' İsviçre sınırında durduruldu, araçtan 16 kayıtsız silah çıktı
Alman 'zombi avcıları' İsviçre sınırında durduruldu, araçtan 16 kayıtsız silah çıktı

"Zombi avcısı" olduklarını iddia eden Alman bir çiftin arabasının İsveç sınırında gümrük polisi tarafından durdurulduğu ve içinden 16 adet kayıtsız silah çıktığı öğrenildi.

25 Mart'ta meydana gelen ama yerel medyada yeni yer alan olayda Alman çiftin üzerinde "Zombi Mücadele Timi" ve "Enfekte insanlar vurulacak" yazılı çıkartmalar olan Hummer marka bir araç ile İsveç sınırına geldiği belirtildi.

Aracın içinde 20'den fazla silah bulunduğu ve 16'sının kayıtsız olduğu belirtildi. Silahların arasında arbalet, muşta, göz yaşartıcı gaz kapsülü fırlatıcısı ve şok tabancaları olduğu görüldü.

Dava ile ilgilenen savcı, "çiftin ülkeye yasa dışı silah kaçırmak için en az dikkat çekecek aracı seçmediğini" söyledi. Alman çiftin avukatı, "ikilinin ülkeye silah sokamayacaklarını bilmediğini" iddia etti.

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