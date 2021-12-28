  • BIST 1.884,17
  • Altın 682.70067
  • Dolar 11.7922
  • Euro 13.364
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Almanlar aşı zorunluğunun getirilmesini istiyor

» »
Almanya'da halkın çoğunluğu COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve hastane kapasitelerinin sınıra dayanmaması için genel aşı zorunluluğu getirilmesine olumlu bakıyor.
Almanlar aşı zorunluğunun getirilmesini istiyor

Almanya'da halkın çoğunluğu COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve hastane kapasitelerinin sınıra dayanmaması için genel aşı zorunluluğu getirilmesine olumlu bakıyor.

Alman hükümeti, COVID-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığı Aralık 2020'de aşı zorunluluğu getirilmeyeceği konusunda söz verse de salgında vakaların artması ve yeni varyantların ortaya çıkması üzerine aşı zorunluluğu konusu gündeme taşındı.

İlk adım olarak sağlık personeline aşı zorunluğu getirilerek Federal Mecliste ay ortasında alınan kararla hastane, bakımevi ve huzurevi gibi yerlerde çalışanların 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları gerekiyor.

Başbakan aşı zorunluluğundan yana

Halkın yüzde 74'ünün COVID-19'a karşı ilk doz aşıyı yaptırdığı Almanya'da siyasetçiler, bu kararın ardından aşılama oranını daha da yükseltmek için genel bir aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunmaya başladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 8 Aralık'ta göreve başlamasının ardından, yeterince kişinin aşı olmadığını belirterek aşı zorunluluğunun getirilmesinden yana olduğunu, bu konuda yasal düzenleme yapılacağını duyurdu.

Hükümetin küçük ortağı FDP zorunluluğa karşı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Dirk Wiese de Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu konusunun Noel tatilinden sonra yeniden açılacak Federal Meclisin gündemine taşınacağını duyurdu.

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Partiden (FDP) bir grup milletvekilinin ise aşı zorunluğuna karşı olduğu açıklandı.

Bu grubun başını çeken FDP milletvekili ve Federal Meclis Başkanvekili Wolfgang Kubicki, aşı zorunluluğuna karşı çıkarak bunun yerine halkın aşı olmaya ikna edilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini savundu.

Yüzde 68 zorunluluk istiyor

Birkaç ay öncesine kadar genel aşı zorunluluğuna karşı çıkan Alman halkının çoğunluğu ise artık bu duruma olumlu bakmaya başladı.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin yaptırdığı ankete göre, Almanya'da halkın yüzde 68'i genel aşı zorunluluğu getirilmesini isterken yüzde 31'i ise buna karşı çıkıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona Virüsü Ruh Sağlımızı Bozdu: Antidepresan Kullanımı Artıyor27 Aralık 2021 Pazartesi 22:47
  • 2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı27 Aralık 2021 Pazartesi 21:22
  • Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Yılbaşı Öncesinde Omicron Varyantı Uyarısı27 Aralık 2021 Pazartesi 21:16
  • AB'de 1 Yılda Nüfusun Üçte İkisi Kovid-19'a Karşı Aşılandı27 Aralık 2021 Pazartesi 20:38
  • Güney Kore'den Pfizer'ın Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacına Acil Kullanım Onayı27 Aralık 2021 Pazartesi 19:53
  • Yerli Aşı TURKOVAC'a Yurt Dışından Da Talep Var27 Aralık 2021 Pazartesi 18:39
  • Omicron Varyantı Bulaştığından Şüphelenenlere Uyarı: İlk Bu Belirtiye Bakın27 Aralık 2021 Pazartesi 18:14
  • Yılbaşı sofralarında hangi tatlı, kaç kalori?27 Aralık 2021 Pazartesi 11:42
  • Üçüncü Doz Aşısını Yaptırmayan Kişilerde Akciğer Tutulumu Yaşanıyor26 Aralık 2021 Pazar 13:31
  • İtalya'da 54 Bin 762 Vaka İle En Yüksek Günlük Kovid-19 Vaka Sayısına Ulaşıldı26 Aralık 2021 Pazar 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti