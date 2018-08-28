  • BIST 92.411
  • Altın 242,608
  • Dolar 6,2183
  • Euro 7,2722
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Almanlar, devasa Erdoğan heykelinin şokunda

» »
Almanya'da Wiesbaden Bienali'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Wiesbaden kentinin ortasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli dikildi.
Almanlar, devasa Erdoğan heykelinin şokunda

Pazartesi akşamı 'Alman Birliği' isimli meydandan geçenler polis merkezine 1 metre mesafede altından devasa Erdoğan heykeliyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Almanya'nın Wiesbaden kenti, pazartesi akşamı ortaya çıkıveren 4 metre yüksekliğindeki Erdoğan heykeli yüzünden karıştı. Bu yıl 'Bad News' (Kötü Haber) sloganını kullanan Wiesbaden Bienali kapsamında kentin merkezindeki 'Alman Birliği' isimli meydana dikilen heykel, açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

'KÖTÜ BİR ŞAKA OLSA GEREK'

Heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi.

Facebook'ta ''Bu sanat mıdır, kaldırılamaz mı'', ''Kötü bir şaka olsa gerek'', ''Bu nasıl bir gerzeklik'', ''Kesinlikle bir sahtekarlık olmalı! Böyle bir şeye izin verildiğini tasavvur edemiyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

POLİSLER 'ŞAŞKIN'

Polis de vatandaş kadar şaşkındı. Videolardan birinde heykelin etrafında toplaşıp hayretle Erdoğan'a bakan polis memurları görüldü.

Bu sabah polis sözcüsü ''Tüm Wiesbaden halkı gibi biz de şaşkınız. Ama polisin bakış açısından dün gece meydanda herhangi bir sorun yaşanmadı'' açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'S-400'lerin teslimi 2019'da'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:54
  • Almanya'da cinayet sonrasında protesto düzenlendi27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:47
  • Papa: Tanrı'nın bu günahları affetmesi için yalvarıyorum27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
  • 'ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:19
  • Macar bilim insanları Zigetvar'dan sonra şimdi de Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın izini sürüyor26 Ağustos 2018 Pazar 16:37
  • Mezopotamya'da 2 bin 500 yıllık bira kalıntıları bulundu26 Ağustos 2018 Pazar 15:35
  • ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: NATO, Türkiye'ye yeni merkez kuruyor26 Ağustos 2018 Pazar 15:33
  • ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti26 Ağustos 2018 Pazar 15:14
  • İran Ekonomi Bakanı azledildi26 Ağustos 2018 Pazar 15:11
  • 'Üzgünüm kilisemiz satılık çünkü insanlar artık Tanrı'ya inanmıyor'26 Ağustos 2018 Pazar 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti