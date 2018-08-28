Almanlar, devasa Erdoğan heykelinin şokunda

Pazartesi akşamı 'Alman Birliği' isimli meydandan geçenler polis merkezine 1 metre mesafede altından devasa Erdoğan heykeliyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Almanya'nın Wiesbaden kenti, pazartesi akşamı ortaya çıkıveren 4 metre yüksekliğindeki Erdoğan heykeli yüzünden karıştı. Bu yıl 'Bad News' (Kötü Haber) sloganını kullanan Wiesbaden Bienali kapsamında kentin merkezindeki 'Alman Birliği' isimli meydana dikilen heykel, açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

'KÖTÜ BİR ŞAKA OLSA GEREK'

Heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi.

Facebook'ta ''Bu sanat mıdır, kaldırılamaz mı'', ''Kötü bir şaka olsa gerek'', ''Bu nasıl bir gerzeklik'', ''Kesinlikle bir sahtekarlık olmalı! Böyle bir şeye izin verildiğini tasavvur edemiyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

POLİSLER 'ŞAŞKIN'

Polis de vatandaş kadar şaşkındı. Videolardan birinde heykelin etrafında toplaşıp hayretle Erdoğan'a bakan polis memurları görüldü.

Bu sabah polis sözcüsü ''Tüm Wiesbaden halkı gibi biz de şaşkınız. Ama polisin bakış açısından dün gece meydanda herhangi bir sorun yaşanmadı'' açıklamasını yaptı.