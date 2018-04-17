Almanlar'ın ayrelli aşkı

Kuşkonmaz yolu

Yol kenarlarında reklamlarını görmeye başladığınızda Almanya’da “kuşkonmaz zamanının” geldiğini anlıyorsunuz. Birkaç haftalık süre boyunca insanlar kuşkonmaz kullanarak envai çeşit yiyecek yaparken, restoranlar da menülerine özel yemekler ekleyecek. 140 kuşkonmaz çiftliğine ev sahipliği yapan Kuzey Ren-Vesfalya eyaletine “Kuşkonmaz yolu” adı veriliyor.

Gevrek, ince uzun

Müşteriler her biri farklı kalitedeki kuşkonmazları tercih ediyor. En pahalı olanları 22 cm uzunluğunda, kapalı uçlara sahip ve ince oluyor. Ardından biraz eğriler ve hatta kırılmış olanlar geliyor. Telaşa mahal yok: bazı tezgahlarda yeşil kabuklusunun aksine, hazır soyulmuş beyaz kuşkonmazlar da görmek mümkün.

Mükemmel, kırık veya soyulmuş

Almanlar yılın sadece birkaç haftasında yemenin mümkün olduğu beyaz kuşkonmazlardan bıkacağa benzemiyor. Nisan ayı ortasında başayan kuşkonmaz sezonu 24 Haziran’da sona eriyor. Süpermarketler, çiftlikler ve yol kenarlarındaki satıcılar sebzeyi uzunluğu ve baş büyüklüğüne göre fiyatlandırıyor. 2017 yılında müşteriler bir kilo kuşkonmaz için ortalama 6,70 euro ödedi.

Klasik kuşkonmaz tabağı

“Kralların sebzesi geleneksel olarak erimiş tereyağı ya da bol kremalı Hollanda sosu, haşlanmış patates ve ince dilimlenmiş jambon ile servis ediliyor. Konu kuşkonmaz olunca çorbalardan, tartlara, omletlerden liköre insanların tarifler konusunda yaratıcılığının bir sınırı yok.

Kuşkonmazın tarihi

Kuşkonmaz eski zamanlarda bile leziz bir yiyecek olarak kabul ediliyordu. Roma tarihçisi Marcus Porcius Cato “De agri cumtura” kitabında bu sebzenin yetiştirilişini anlatıyor. Kral 14. Louis 17. yüzyılda Paris'teki Versay Sarayı’nda kuşkonmaz yetiştirmiş. 1852 yılında Alman şehri Brunswick’te bir konserveci kuşkonmazı konservelemeye başlamış. Böylece yılın 4 mevsimi yenilebilir hale gelmiş.

Elle hasat ediliyor

Saplar, toprağın altında kalan derin höyüklerde büyür ve yeşil kuşkonmazların aksine toprağın üstüne çıkmadan yani gün ışığını görmeden hasat edilmeleri gerekir. Zahmetli bir iştir ve hasadın elle yapılması gerekir. 2017 yılındaki hasatta çoğunluğu Romanyalı ve Polonyalı olan binlerce işçi kısa süren sezonda 127 bin 800 ton kuşkonmaz toplamıştı.

Sapların kraliçesi

Bahar ayında kuşkonmaz yetişen alanlarda her sene yeni bir kraliçe seçiliyor. Çoğunlukla bir çiftcinin kızı olan kraliçe yeni sezonun bereketini temsil ediyor. Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde kraliçe adaylarının 18 ile 25 yaş arasında olması ve ülke çapındaki kuşkonmaz etkinliklerine katılabilmesi için seyehat engelinin olmaması şart koşuluyor.

Kuşkonmaz müzesi

Bavyera eyaletinde bulunan Schrobenhausen şehrinde bu soylu sebzeye adanmış bir de müze var. 1985 yılında 15 yüzyıldan kalma bir kulede açılan sergi 6 yıl içerisinde Avrupa’nın tek kuşkonmaz müzesi haline geldi.Yukarıda görmüş olduğunuz kuşkonmaz tutacağı dahil sergide edebiyattan, tarıma, tarihten sanata kuşkonmaza ilişkin her şeyi bulmak mümkün.