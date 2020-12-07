Almanya'da yapılan bir anket, katılımcıların çoğunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmak istediğini ortaya koydu.

Barmer Sağlık Sigortasının yaptırdığı ankete katılanların yüzde 53’ü onaylanacak aşıyı yaptıracağını ifade ederken, yüzde 15’i "belki aşı yaptırabileceğini", yüzde 13’ü "kesinlikle aşı yaptırmayacağını", yüzde 9’u da "daha ziyade aşı yaptırmayacağını" belirtti. "Bilmiyorum" cevabı verenlerin oranı ise yüzde 10’da kaldı

Ankette, 60 yaş üstü olanların 3’te 2’si, 16-39 yaş grubunda olanların ise sadece 4’te 1’i kesinlikle aşı yatıracağını belirtti.

Alman hükümeti aşı olmayı teşvik etmek amacıyla aşı hakkında kapsamlı bilgilendirme kampanyası düzenleyecek.

Öte yandan Biyoteknoloji şirketleri Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın Kovid-19’a karşı geliştirdikleri aşılara Avrupa’da acil kullanım izni verilmesi için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) yaptıkları başvurunun ardından Almanya’da bir taraftan aşı merkezlerinin kurulması için hazırlıklar başlarken bir taraftan da öncelikli olarak kime aşı yapılacağına ilişkin tartışmalar gündeme geliyor.

EMA’nın yıl sonuna kadar en az bir aşıya onay vermesini bekleyen Almaya Sağlık Bakanı Jens Spahn eyaletlere aralık ortasına kadar aşı merkezlerinin hazır olması talimatı verdi.

Spahn, EMA aşıya onay verdikten hemen sonra ülkede aşıya başlanmasını hedefliyor.

Almanya’da yaklaşık 400'ün üzerinde aşı merkezi kurulacak

Eyalet yönetimleri de aşı merkezleri için yerler saptamaya ve personel bulmaya çalışırken, 16 eyalette aşamalı olarak 400'ün üzerinde aşı merkezinin kurulması planlanıyor.

Bunların yaklaşık 96’sının Bavyera’da, 60’ar aşı merkezinin de Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kurulması öngörülüyor.

Başkent Berlin’de ise 6 aşı merkezinin kurulması hedefleniyor.

Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Bunun dışında çeşitli sebeplerden dolayı aşı merkezlerine gidemeyecekler için mobil aşı ekiplerinin görev yapacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Alman Silahlı Kuvvetlerinin de aşı yapma konusunda hazırlıklar yaptığı bildirildi.

Koblenz’deki Alman Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri Komutanı Dr. Johannes Backus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 26 aşı merkezini kurmayı ve ideal durumda günde yaklaşık 18 bin kişiye aşı yapmayı planladıklarını söyledi.

Bununla birlikte askerlerin, emniyet teşkilatı mensuplarıyla birlikte aşının güvenli sevkiyatı ve aşı merkezlerine güvenli ulaştırılması konusunda rol alması planlanıyor.

Aşıda öncelikli gruplar konusunda STIKO’nun tavsiyeleri bekleniyor

Henüz öncelikle kime aşı yapılacağına ilişkin stratejisini açıklamayan Alman hükümeti, bu konuda bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yapan Robert Koch Enstitüsüne bağlı 18 uzmandan oluşan Sürekli Aşı Komisyonunun (STIKO) yayınlayacağı öneriyi bekliyor.

STIKO Başkanı Thomas Mertens da yasal olarak aşıya izin verildikten sonra kime öncelikli aşı yapılacağına ilişkin tavsiyeleri yayınlayabileceklerini hatırlattı.

Zorunlu aşı yapılmasının öngörülmediği Almanya’da, hükümet yetkilileri ve uzmanlar yaşlılara, ağır hastalara, sağlık personeline, yaşlı ve bakımevlerinde çalışanlar ile kamu düzenini ayakta tutanlara öncelik verilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Halkın çoğunluğu aşı olmaktan yana

Öte yandan, Berlin halkı aşı olup olmayacağını ve bunun sebeplerini AA muhabirine anlattı.

Berlin'de yaşayan Sebastian Plickert, mesafe kurallarının yavaş yavaş kaldırılması ve kültür alanında faaliyet veren kurumların tekrar açılması için toplumun Kovid-19’a karşı aşıyı beklediğini belirterek, "Ben de bundan memnuniyet duyarım ve destekliyorum. Risk grubunda olmadığım için benim aşı olmam zaman alır. Aşıyı yaptırabilirim. Muhtemelen ülke dışına çıkmak ve başka şeyler için bu bir koşul olabilir." dedi.

78 yaşındaki Reinhard Meier, risk grubunda olduğu için kesinlikle aşı olacağını belirterek, "Çekincelerim yok. Bilime güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lena Schenk de aşıyı yaptıracağını belirterek, "Aşı defteri olmadan eğlence yerlerine girilemeyeceğini duydum. Böyle bir şeyi düşünmek bile çok eğlenceli." ifadesini kullandı.

Ek koruma için bu yıl grip aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşan Schenk, "Çekincelerim var. Daha önce Kovid-19 testim pozitif çıktığı için biraz rahat bakabiliyorum bu duruma ancak yine de aşı yaptıracağım." şeklinde konuştu.

Türk kökenli Nurettin Azman ise aşıyı henüz güvenli göremediğini ifade ederek, "Önce bekleyeceğim. 6 ay düşünüp değerlendireceğim. O zamana kadar muhtemelen ilk etkilerini görürüz. Ardından aşıyı yaptırmayı düşünebilirim. Bunu da sadece çevremi ve ailemi korumak için yaparım. Bana kalsa ben olmam ama sadece çevremi tehlikeye atmamak için yaptırırım." ifadelerini kullandı.

Filistinli Marya Al-İssa da aşıyı yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kararsız olduğunu dile getirerek, "İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Aşı yaptırıp yaptırmayacağım konusunda emin değilim. Önce beklemek isterim." dedi.