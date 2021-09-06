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Almanya 100 milyon doz aşı bağışlayacak

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Almanya, uluslararası aşı kampanyası kapsamında farklı ülkelere sene sonuna dek toplam 100 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayacağını duyurdu. 
Almanya 100 milyon doz aşı bağışlayacak

Almanya, uluslararası aşı kampanyası kapsamında farklı ülkelere sene sonuna dek toplam 100 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayacağını duyurdu. G-20'ye üye ülkelerin sağlık bakanları toplantısına katılmak üzere, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, burada yaptığı açıklamada, bağışlanacak olan 100 milyon doz aşının, Almanya'da şu ana dek yapılan aşı miktarına yakın olduğunu vurguladı.

Konuşmasında hedeflerinin, sene sonuna dek dünya nüfusunun en az yüzde 40'ını aşılamak olduğunu ifade eden Bakan Spahn, pandeminin ancak tüm dünyada bitirilebilmesi halinde sona ereceğini ifade etti. Spahn, aksi takdirde oluşabilecek yeni varyantlar ve bunların Almanya'ya ulaşmasıyla yeniden sorunlar yaşanabileceğini kaydetti.

"Roma Sözleşmesi" için hazırlık

İki günlük bir toplantı için Roma'da bir araya gelen G-20 ülkeleri sağlık bakanlarının ana gündem maddesini koronavirüs salgını ve bununla mücadele oluşturuyor. Ev sahibi İtalya'nın sağlık bakanı Roberto Speranza, ülkesinin bu toplantı sonunda, tüm insanlığın aşılanabilmesi için "Roma Sözleşmesi"nin imzalanmasını istediğini dile getirdi. Speranza ayrıca, hiçbir ülkenin koronavirüs pandemisine karşı tek başına kendini koruyamayacağını ve bu mücadelede sahip olunan tek silahın aşı olduğunu vurguladı.

G-20'nin dönem başkanlığını yürüten İtalya'ya konuk olan bakanlar, bir yandan koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunurken, diğer yandan gelecekte olası farklı pandemilere karşı stratejiler üzerinde duruyor. Sağlık bakanları, şu ana dek elde edilen bilimsel veriler ve yöntemler ışığında aşıların tüm dünyada nasıl daha iyi ve daha adil paylaştırılabileceğini de tartışıyor.

Toplantının organizatörleri tarafından yapılan açıklamada hedefin, "Hiç kimsenin yarı yolda bırakılmayacağı inancına yönelik güçlü bir iş birliği, dayanışma ve adalet mesajı vermek" olduğu ifade edildi.

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