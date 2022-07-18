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SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Almanya, 4 milyon corona aşısını çöpe atıyor

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Dünyanın bir çok ülkesinde insanlar corona virüsüne karşı aşılanamazken, Almanya 2021 Aralık ayı ile 2022 Haziran ayı arasında sipariş verdiği 134 milyon 300 bin aşıdan, 3.9 milyondan fazlasını çöpe atıyor.
Almanya, 4 milyon corona aşısını çöpe atıyor

Moderna’dan alınan bu aşıların son kullanım tarihleri doldu. Elde şu anda yine yüzmilyonlarca aşı var ve bunların da süreleri de süre geçtikçe doluyor. Diğer yandan da Almanya'daki corona vakaları 1 milyon 300 bine dayandı. BA.5 virüsü başat olurken, aşı şirketleri de buna karşı hazırlıklar yapıyor. Bu sonbaharda başta Almanya olmak üzere, bir çok Avrupa ülkesinde „kamusal alanda“ maskelerin geri gelmesi bekleniyor.

BAĞIŞ DA YAPILAMADI

Avrupalılar'ın çoğu aşılanıp elde kalan milyonlarca aşının ne olacağı bilinmezken, Uluslar arası Aşı İttifakı (GAVI) ise artık aşı bağışı kabul etmiyor. Bu nedenle süresi geçen ve bir dozu yaklaşık 15 dolar olan aşılar çöpe atılacak. Bu da, milletin parasının hesapsız işler yüzünden çöpe atılması anlamına geliyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, „son kullanma tarihleri yaklaşan aşılar dağ gibi birikiyor. Gün geçtikçe sayı artıyor“ diyerek, bu konudan şikayetçi oldu. Almanya'nın, günleri dolmadan elde kalan aşıları, aşıya ulaşma imkanı olmayan Afrika ülkelerine göndermemesinin nedeni ise bilinmiyor.

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