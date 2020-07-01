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Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

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Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı
Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Almanya’nın "Birlikte Avrupa'yı yeniden güçlendirmek" sloganıyla 31 Aralık’a kadar yürüteceği Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele edilmesine ağırlık verilecek. 

Alman hükümetinin resmi programında, Avrupa'nın Covid-19 krizinden güçlü bir şekilde çıkması için tüm güçle çalışılacağı belirtilerek, Avrupa'nın geleceği ile ilgili de AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçenin belirlenmesi, iklimin korunması, dijitalleşme, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın dünyadaki rolü ile İngiltere'nin birlikten ayrılmasına ilişkin müzakereler gibi konuların Almanya'nın dönem başkanlığında önemli yer alacağı ifade edildi.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı yapacağı dönemde AB-Afrika ve AB-Çin zirvelerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin dönem başkanlığında beklentilerin büyük olduğunu bildiğini ifade ederek, "Krizden iyi bir şekilde çıkarak ve Avrupa'yı geleceğe hazırlayarak bu beklentileri yerine getirmek istiyoruz." dedi.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Almanya'dan sonra 1 Ocak 2021'de Portekiz üstlenecek.

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