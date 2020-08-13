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Almanya aşı konusunda 'iyimser': Muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız

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Almanya aşı konusunda 'iyimser': Muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız
Almanya aşı konusunda 'iyimser': Muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız

Koronavirüs aşısını geliştirme konusunda iyimserliğini koruyan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, önümüzdeki aylarda ancak en kötü gelecek yıl bunun gerçekleşmesini umduğunu belirtti. Spahn, “Muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız” dedi.

Salgına karşı aşı geliştirme konusunda zamanla yarış devam ederken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu konuda ‘iyimser’ olduğunu söyledi.

ZDF televizyonuna konuşan Spahn, “Önümüzdeki aylarda ya da kesinlikle gelecek yıl içinde bir aşı olabileceği konusunda iyimserim” dedi.

Kesin bir zaman vermeyen Spahn, insanların ne sıklıkla aşı olması gerektiğini veya bağışıklığın ne kadar kalıcı olacağını söylemenin henüz mümkün olmadığını vurguladı.

Spahn, “Ancak söyleyebileceğimiz tek şey, hepimizin birlikte çalışması sayesinde - araştırmacılar, bilim insanları, halk - muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün dünyanın ilk koronavirüs aşısı için onay verildiğini açıklamıştı.

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