Almanya Ayakta: Madenciyi Tekmeleyen Yerkel İşbaşı Yapamıyor

12 yıl önce Soma’da 301 kişinin öldüğü maden faciası sonrası, eylem yapan Erdal Kocabıyık adlı madenciyi yere yatırılmışken tekmeleyen, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Almanya’ya 6000 euro net maaşla (yaklaşık 93 bin TL) Almanya’nın Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atanmasına tepkiler büyüyor.

Yerkel’in tekmeleri Türkiye ve Dünya’da tartışma yaratmıştı.

Yerkel'in atanma kararını veren Ankara'nın bir işe başlama tarihi belirlediği belirtiliyor. Ankara, tepkilere rağmen geri adım atmazken, işe başlama tarihi netleşmiyor. Yerkel'in 15 Şubat ya da 1 Mart'ta işe başlayabileceği ancak çeşitli bürokratik işlemlere ve sağlık kontrolleri nedeniyle, bir süre izin aldığı belirtiliyor.

Göreve başlamanın, çeşitli gerekçelerle uzatılmasına, uluslararası boyut kazanan tepkilerin neden olduğu sanılırken, perde arkasında büyük bir “geri alırsın- almazsın savaşı” yaşanıyor.

TÜRK ÖRGÜTLER EYLEMDE

Alman basınının “Treter” (Tekmeci) lakabını taktığı Yusuf Yerkel'e karşı düzenli eylem kararı alındı.

16 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Türk dernekleri, işçi kuruluşları, sendikalar yine Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde “Persona non grata- istenmeyen adam” eylemi yapacak.

Dernekler, “Görevini üstlenmiş olan Yerkel'i istemiyoruz. Bu insanlık düşmanını istenmeyen kişi ilan ediyoruz” açıklaması yaptı.

ALMANYA: BİZE BİLDİRİLMEDİ

Türk derneklerinin sürekli eylem kararı ve Almanya nezdindeki baskıları, başlama tarihini geciktiriyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Elçi ya da Başkonsolos statüsünde olmadığı için Yerkel'i reddetme hakkı yok.

Türkiye'nin, Yerkel'in işe başlamasını Almanya'ya tek taraflı “akreditdasyon bilgisi” ile bildirmesi gerekiyor. Tepkiler nedeniyle, bildirim “işe resmen başlama” tarihinden sonraya bırakıldı.

Eski Ticaret Ateşesi, geçen hafta sonunda odasını boşalttı. Şu anda Ticaret Ataşeliği boş kaldı.

BEŞİKTAŞLILAR DA EYLEMDE

“Yerkel, istenmeyen kişi” eylemine çeşitli Alevi örgütleri, CHP bölge teşkilatı, Beşiktaş Halkın Takımı derneği, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Halk Dernekleri, Sol Parti, ATIYAB işadamları derneği, çeşitli Halkevleri ve Frankfurt'taki göçmen örgütleri katılıyor.

Ayrıca, Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile dünyanın en büyük sendikası IG Metall eyleme destek vereceğini duyurdu. Eylemin destekçileri arasında Hessen Eyaleti'ndeki Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Partili milletvekilleri de var.

İSTEDİĞİ OTOMOBİLİ GÜMRÜKSÜZ ALABİLECEK

Yerdeki işçiyi tekmeledikten sonra rapor alan Yusuf Yerkel'in maaşı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenecek. Yerkel'e 6000 Euro net maaş verilecek. Emeklilik primleri ve diğer sosyal-yan hakları Türkiye'den ödenecek. Böylelikle Yerkel’in ortalama maaşı 10 bin Euro'ya yaklaşacak.

Sağlık masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Türkiye'de örneğin standart tedavi 300 TL ise, Almanya'da bu 300 Euro olacak. 500 bin Euro'ya kadar olan ameliyat ve bakım masrafları da SGK üstlenecek.

Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastalık olursa, bedeli milyon Euro'yu bulsa bile bunu SGK ödeyecek. Yerkel, görev süresi bitince Almanya'dan istediği eşyayı ve otomobili gümrüksüz götürebilecek.