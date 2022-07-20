Almanya ayda 5000 euroya Türk garson arıyor

Almanya, havaalanı çalışanlarının ardından Türkiye’den garson, aşçı ve otelci almak için yasa hazırlıyor. Binlerce Türk vatandaşına vize kolaylaşacak.

Almanya, corona virüsü salgını döneminde oluşan işgücü açığını kapatmak için neredeyse her sektörde yine Türkiye'ye yönelmeye başladı.

Alman havaalanlarında çalışacak 7200 kalifiye eleman için gerekli yasal düzenlemeleri yapan Almanya, şimdi de otel ve gastronomi sektörü için hazırlıklara başladı.

GARSON, AŞÇI VE KALİFİYE ELEMAN

Alman Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Türkiye'yi kast ederek, “Daha hızlı bir şekilde yetişmiş personelin getirilmesi için bu yıl gerekli yasal altyapı hazırlanmalı” dedi.

Almanya'da, gastronomi sektörü, başta garson ile aşçı olmak üzere her alanda büyük sıkıntı yaşıyor. Yetişmiş personel eksikliği nedeniyle, elde bulunan garsonların fazla çalışmalar ve restoranların rekabeti nedeniyle aylık kazancı, iyi işleyen restoranlarda bahşişlerle birlikte net 5000 Euro'ya kadar çıkıyor.

Bahşişlerle birlikte 5000 Euro'yu denk getiren garsonlar çok mutlu. Yasal değişikliğin bu ay yürürlüğe girmesi ya da Ağustos'ta bitmesi bekleniyor.

DİĞER AVRUPALILARA CAZİP DEĞİL AMA…

Otelcilik alanında da yetişmiş personel açığı var. Alman otelciler ve turizmciler ise gözünü Ege ile Akdeniz'den doldurmaya dikmiş durumda.

Yunanistan, İtalya ve İspanya'da çalışanlar zaten Euro bazında yüksek maaş aldığı için onların Almanya'yı tercih etmesinde fazla cazip yön bulunmuyor. Bu nedenle, Türkiye'den kalifiye elemanlara kolay vize verilmesi hazırlıkları yapılıyor.

KAÇAK GETİRENLER DE VAR

Almanya’da garson- aşçı açığı o kadar üst düzeydeki, bazı kebapçılar güneydoğudan kaçak yollarla işçi getirmeye başladı. Bir şekilde kaçak yollarla getirilenlere Almanya’da iltica başvurusu yaptırılıyor ve onlar yasal işlemleri bitirilene kadar “ucuz ve köle işçi” gibi çalıştırılıyor. Almanya’nın yasal yolları açmaya çalışmasının bir nedeni de, bu şekilde kaçak yollarla insan getirilmesini ve gelenlerin de sömürülmesini önlemek.