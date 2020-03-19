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Almanya Başbakanı Merkel: 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız

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Almanya Başbakanı Merkel: 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız
Almanya Başbakanı Merkel: 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkına seslenerek yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldıkları en büyük kriz olduğunu ifade etti. 

Merkel, normal şartlarda sadece yılbaşı mesajını kayıt yoluyla yaparken, bu açıklamayı da alışılanın aksine basın mensuplarının karşısında değil, tüm kanallara yollanan bir kayıtla yaptı. Bu Merkel'in 14 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevinde bu yolla yaptığı ilk açıklama oldu. 

Merkel, açıklamasında, "Bu durum ciddi, ciddiye alın" dedi.

Almanya lideri, kriz boyunca 'görünmez bir rol' üstlenmeyi tercih etti ve salgınla ilgili açıklama yapmak için kameraların karşısına geçmedi. Ancak Bild gazetesinin kendisini, "Ortada yok, konuşma yok, kriz anında liderlik yok" manşetiyle hedef almasının ardından Merkel, kameraların karşısına geçti.

Almanya'da şu ana kadar 11 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi ve 31 kişi hayatını kaybetti.

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