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Almanya Başbakanı Merkel duyurdu: Türkiye’ye 3 milyar euro yardım konusunda anlaştık

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen AB zirvesinin ilk gününde liderler gecenin ilerleyen saatlerine kadar görüşmelerini sürdürdü.
Almanya Başbakanı Merkel duyurdu: Türkiye’ye 3 milyar euro yardım konusunda anlaştık

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen AB zirvesinin ilk gününde liderler gecenin ilerleyen saatlerine kadar görüşmelerini sürdürdü.

İklim değişikliği, corona virüsüyle mücadele, Türkiye ve mülteciler ile Rusya ve İngiltere ile ilişkilerin görüşüldüğü toplantıların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu. Merkel, AB liderlerinin milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’ye 3 milyar euro yardım verilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

RUSYA İÇİN UZLAŞAMADILAR

Öte yandan zirvede Rusya’yla ilişkiler konusunda ortak bir mutabakata varılamadı. Avrupa Birliği liderleri, Fransa ve Almanya’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve düzenleme teklifi üzerinde uzlaşamadı. Bu konuya da değinen Merkel, “Çok kapsamlı ve zor bir görüşmeydi. Ancak liderler görüşmesinde bir anlaşmaya varılamadı” dedi.

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