Almanya Başbakanı Merkel'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı

Kendini karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı. Ancak Merkel'e bir kaç kez daha koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

Reuters haber ajansına göre Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ilk koronavirüs testinin sonucunun negatif olduğunu ancak Merkel'in sonuçtan emin olmak için daha fazla teste tabi tutulacağını söyledi. Merkel'e yarın bir test daha uygulanacak.