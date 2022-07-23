  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gizli belgeleri çöpe atmış

» »
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un komşuları, aralarında G7 zirvesi notlarının da olduğu çok sayıda gizli belgeyi çöpte buldu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gizli belgeleri çöpe atmış

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çöpleri arasında “gizli belgeler” bulunması ülkede tartışma yarattı.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, komşuları Scholz'un evinin yakınındaki çöpler arasında devlete ait olduğu sanılan bazı gizli belgeler buldu. Scholz ve eşi Britta Ernst'in Potsdam kentinde kaldıkları evde, aralarında G7 zirvesi notlarının da olduğu belgeleri çöpe attığı belirtildi.

‘GİZLİ BİLGİ’ NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Çöpte bulunan belgeler arasında e-postalar ve konuşma taslakların yanı sıra G7 liderlerinin kısa profil bilgileri de yer alıyor. Bir belgede Dışişleri Bakanlığı'nın “Gizli Bilgi” notu da dikkat çekiyor.

Der Spiegel, bu tür belgelerin çöp kutusuna atılamayacağına ve katı kurallar bulunduğuna dikkat çekti. Haberde, “Sayın Şansölye atık yönetimi konusunda pek başarılı değil. Komşular bulabiliyorsa ajanlar da bulabilir” yorumu dikkat çekti.

Scholz, geçen ay Almanya'da düzenlenen G-7 zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Dışişleri Bakanı’ndan NSU’ya karşı birlik çağrısı22 Temmuz 2022 Cuma 16:24
  • Aşırı sıcaklar Polonya ve Yunanistan’ı da etkisi altına aldı, Türkiye sınırına dayandı22 Temmuz 2022 Cuma 15:57
  • İtalya’da parlamento feshedildi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:08
  • Avrupa yangınların önüne geçemiyor21 Temmuz 2022 Perşembe 20:11
  • Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı21 Temmuz 2022 Perşembe 19:30
  • Sıcaklar Avrupa'yı vurdu... 10 günde bin 700 ölüm!21 Temmuz 2022 Perşembe 16:42
  • İtalya’da kriz büyüyor: Başbakan Draghi istifa etti21 Temmuz 2022 Perşembe 15:29
  • Almanya ayda 5000 euroya Türk garson arıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:07
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: ‘Rusya bize şantaj yapıyor!’20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti