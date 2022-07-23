Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gizli belgeleri çöpe atmış

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un komşuları, aralarında G7 zirvesi notlarının da olduğu çok sayıda gizli belgeyi çöpte buldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çöpleri arasında “gizli belgeler” bulunması ülkede tartışma yarattı.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, komşuları Scholz'un evinin yakınındaki çöpler arasında devlete ait olduğu sanılan bazı gizli belgeler buldu. Scholz ve eşi Britta Ernst'in Potsdam kentinde kaldıkları evde, aralarında G7 zirvesi notlarının da olduğu belgeleri çöpe attığı belirtildi.

‘GİZLİ BİLGİ’ NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Çöpte bulunan belgeler arasında e-postalar ve konuşma taslakların yanı sıra G7 liderlerinin kısa profil bilgileri de yer alıyor. Bir belgede Dışişleri Bakanlığı'nın “Gizli Bilgi” notu da dikkat çekiyor.

Der Spiegel, bu tür belgelerin çöp kutusuna atılamayacağına ve katı kurallar bulunduğuna dikkat çekti. Haberde, “Sayın Şansölye atık yönetimi konusunda pek başarılı değil. Komşular bulabiliyorsa ajanlar da bulabilir” yorumu dikkat çekti.

Scholz, geçen ay Almanya'da düzenlenen G-7 zirvesine ev sahipliği yapmıştı.