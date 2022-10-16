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Almanya Başbakanı Scholz: AB genişletilsin 30, 36 üyesi olsun

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin genişletilmesi çağrısını yineledi. Scholz, AB'nin genişlemesiyle küresel meselelerde ağırlığının da artacağını düşünüyor.
Almanya Başbakanı Scholz: AB genişletilsin 30, 36 üyesi olsun

Berlin'de düzenlenen Avrupa Sosyalistleri Kongresi'nde konuşan Scholz, dış politikanın yanı sıra vergi politikası gibi diğer alanlardaki kararlarda da oybirliği ilkesinin kademeli olarak kaldırılmasını savundu.

Scholz, göreve gelmesinden bu yana Avrupa Birliği'nin Balkanlar ve diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesini dış politikasının ana hedeflerinden biri haline getirmiş durumda. 

Şansölye, "Bu konuda ikna etmemiz gereken çok kesim olduğunu biliyorum. Ancak şunu da açıkça söylüyorum: Eğer hedefimiz jeopolitik bir Avrupa'ysa çoğunluk kararları bir kazançtır, egemenlik kaybı değil." ifadesini kullandı.

Scholz, "27, 30, 36 devletli, 500 milyondan fazla özgür ve eşit vatandaşı olan bir AB, dünyada ağırlığını daha da güçlü bir şekilde hissettirebilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Alman Şansölye, "AB'nin genişlemesi konusunda kararlıyım. AB'nin doğuya doğru büyümeye devam etmesi hepimiz için bir kazan-kazan olacaktır." dedi.

AB'nin halihazırda 27 üyesi bulunuyor ve halihazırda Birlik içerisinde kararların çoğu, oybirliğiyle alınabiliyor.

Almanya Başbakanı: AB daha fazla askeri özerkliğe sahip olsun

Öte yandan AB'nin daha fazla askeri özerkliğe sahip olması gerektiğini de savunan Scholz, silah ve teçhizatın koordineli bir şekilde tedarik edilmesi, 2025 yılına kadar bir "hızlı AB tepki gücü"nün oluşturulması ve "Avrupa Silahlı Kuvvetleri" için bir AB karargahı kurulması çağrısında da bulundu.

"Avrupa'da savunma çabalarımız arasında daha iyi bir etkileşime ihtiyacımız var." diyen Scholz, "Gelecekte Avrupa'nın koordineli bir kabiliyet artışına ihtiyacı olacak. Avrupa savunmasını güvenle ve ortaklaşa ilerletmeliyiz." diye konuştu.

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