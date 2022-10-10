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Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesinin merkezinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve bunun etkileriyle nasıl üstesinden gelineceği konularının da ele alınacağı G7 ve G20 formatında yapılacak toplantıların hazırlıklarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Scholz ve Biden’in görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’nın bölgelerini ilhak etmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ilklerinin ihlali ve zorla başka devletin toprağını elde etme girişimi olarak değerlendirdiği, bunun asla kabul edilmeyeceği konusunda da mutabık kaldığı aktarıldı.

İki liderin Rusya’nın kısmı seferberliğini ciddi bir hata olduğuna ilişkin değerlendirmeyi paylaştığı aktarılan açıklamada, “Bu, Başkan Putin'in yanlış hesapları için Rus vatandaşlarının ödemesi gerektiği acı bedeli bir kez daha gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Scholz ve Biden’ın Moskova tarafından son dönemde yapılan nükleer tehditlerini sorumsuz olarak eleştirdiği, böyle bir adımın Rusya için ciddi sonuçları olacağı konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

İki liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çatışmaları durdurma ve askerlerini Ukrayna topraklarından çekme çağrısını yinelediği, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme konusunda Ukrayna’ya destek vermeyi de sürdüreceklerini vurguladığı belirtildi.

Scholz ve Biden’ın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemlerini kınadığı belirtilen açıklamada, kritik altyapıya yönelik tacizlerin kabul edilmeyeceği ve ortak tepkiyle karşılık bulacağı kaydedildi.

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