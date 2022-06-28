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Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanmamalı

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda sona eren G7 Liderler Zirvesi’nde kapanış konuşmasını yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Putin bu savaşı kazanmamalı” dedi.
Almanya Başbakanı Scholz: Putin bu savaşı kazanmamalı

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen kentinde bulunan Elmau Sarayı'nda 3 gündür devam eden G7 Liderler Zirvesi sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan ev sahibi Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin 3 gün süren zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon, enerji güvenliği ve gıda krizi gibi konuları ele aldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş için “Putin bu savaşı kazanmamalı” diyen Scholz, “G7 ülkeleri olarak, Rusya'nın saldırganlığına karşı kararlılığımız devam edecek. Putin'in bu savaşı kazanmaması için Ukrayna'ya elimizden gelen her türlü yardımı yapma konusunda aynı fikirdeyiz” diye konuştu.

Ukrayna'ya mali desteğin devam edeceğini ifade eden Scholz, “Ukrayna’ya 2022’deki mali desteğimiz 2,8 milyardan fazla. Yine 29,5 milyar dolar taahhüt etmeye de hazırız. Ukrayna’nın yeniden inşasını tamamlamaya kararlıyız. Bir kez daha Rusya’nın saldırganlığını kınadığımızı yineliyoruz. G7 ülkeleri olarak Elmau Zirvesi'nde Rus saldırganlığına karşı koyma kararlılığımızı gösterdik. Geçtiğimiz 24 Şubat’ta başlayan bu saldırı, aslında dünya barışı için bir dönüm noktası oldu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Elmau Sarayı'nda G7 ülkeleri, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Arjantin ile birçok uluslararası kuruluş da dahil dünyamız ve gelecek için görüşme yaptık. Tüm bunlar, demokratik ittifakların büyük gücünü göstermektedir” açıklamasında bulundu.

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