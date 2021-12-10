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Almanya Başbakanı Scholz’ın İlk Yurt Dışı Ziyareti Fransa’ya

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Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yaparak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Almanya Başbakanı Scholz’ın İlk Yurt Dışı Ziyareti Fransa’ya

Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından ülkenin yeni başbakanı seçilen Olaf Scholz, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yaptı. Başkent Paris'e gelen Scholz, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Fransa-Almanya ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron yaptığı konuşmada, “Son dört yıl boyunca Angela Merkel ile tüm bu konularda çalıştım. Sevgili Olaf, bu yakın işbirliğini birlikte sürdüreceğimizi biliyorum” dedi.

“EK FAALİYETLER BAŞLATACAĞIZ”

Scholz ise yaptığı konuşmada, Macron ile yaptığı görüşmede Avrupa’yı daha güçlü hale getirmek için birlikte nasıl çalışacaklarını ele aldıklarını aktardı. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime değinen Scholz, Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltmak için Rusya ile dört yönlü yeni görüşmeler çağrısında bulunarak, “Ukrayna’nın iyi bir bakış açısına sahip olduğundan emin olmak için ek faaliyetler başlatacağız” dedi.

Toplantıda Fransa ve Almanya'nın nükleer enerji konusundaki farklılar üzerine sorulan soru üzerine ise Scholz, “Her ülkenin insan kaynaklı iklim değişikliğiyle mücadele için kendi stratejisini izlediği çok açık. Bizi birleştiren şey, bu sorumluluğu kabul etmemiz ve hırslı olmamızdır. Almanya, yenilenebilir enerjinin genişletilmesine karar verdi” dedi.

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