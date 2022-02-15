Almanya Başbakanına da Uzun Masa Göründü

Scholz’un da dev masanın geçen haftaki konuğu Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi Rusya’nın PCR testini reddettiği belirtildi.

Ukrayna-Rusya gerilimini görüşmek üzere Kiev’den Moskova’ya giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya lideri Vladimir Putin’le ilk kez bir araya geldiği görüşmede, geçen hafta Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la toplantısına damga vuran dev masa yine sahnedeydi.

Kaynaklar, Scholz’un da Macron gibi PCR testinin Rusya tarafından yapılmasını istemediğini bildirdi. Testin Moskova’daki Almanya Büyükelçiliği'nde görevli bir doktor tarafından yapıldığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, testin Scholz'un uçağı indikten sonra yapıldığını, Almanya başbakanının Rusya'ya test işlemini gözlemlemek için birini gönderebileceğini bildirdiğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Putin’le görüşmesinden önce Rusya'nın PCR testini yaptırmayı reddetmişti. Reuters’a konuşan bir Fransız kaynak, “Macron’un DNA’sının Rusya’ya geçmesine izin veremezdik” demişti.

Putin ve Macron’un 5 saat süren görüşmesinde 5 metrelik masa alay konusu olmuştu.

Rusya'nın Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olan Almanya'nın başbakanı Scholz, Putin’le görüşme öncesinde Rusya’nın güvenlik endişelerine dair Batı’nın diyalog kurmaya açık olduğunu ancak Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’ya yaptırım getireceklerini belirtti.

Putin de Scholz'la görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada enerji alanındaki Rus-Alman işbirliğinin Moskova için öncelik olduğunu söyledi.