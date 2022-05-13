Almanya Başbakanı’ndan Putin’e ateşkes çağrısı

Rusya'nın Ukrayna işgali 79. gündür sürerken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı.

Alman hükümet sözcüsünün açıklamasına göre Scholz, 75 dakika süren görüşmede, Ukrayna'da insani koşulların düzeltilmesi ve diplomatik çözüm sağlanması için ateşkesin bir an önce ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı'nın Putin'e küresel gıda arzında Rusya'nın sorumluluğunu da hatırlattığını kaydedildi.

ZELENSKİY: PUTİN’LE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri, Rus ordusuna yönelik katliam suçlamaları nedeniyle son dönemde aksadı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son açıklamasında Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu ve Rus ordusunun Ukrayna'dan çekilmesinin diplomatik çözüm için önemli bir adım olacağını ifade etti. Zelenskiy, “Putin'le görüşmeye hazırım ama sadece onunla hiçbir aracı olmadan, ültimatom değil diyalog çerçevesinde görüşmek istiyorum” dedi.