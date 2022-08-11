  • BIST 2.868,44
  • Altın 1032.033
  • Dolar 17.9596
  • Euro 18.5493
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Almanya başbakanından vize yasağı açıklaması

» »
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.
Almanya başbakanından vize yasağı açıklaması

Scholz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Estonya ve Finlandiya’nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulanması talebini değerlendirdi.

 

“Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum” ifadesini kullanan Scholz, AB’nin Moskova’daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsattı.

Scholz, bunun (vize yasağının) tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarasında bulundu.

Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesi için geniş kapsamlı kararlar aldıklarını ve gelecek dönemde de bunu sürdüreceklerini söyledi.

Alman hükümetinin, Putin’in Ukrayna’daki savaş suçlarından sorumlu tutulması için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Ülkedeki fiyat artışları nedeniyle halkın mali yükünü azaltmak için önemler almayı sürdüreceklerini belirten Scholz, “Halkın bu zor dönemden geçmesi için her şeyi yapacağız.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk11 Ağustos 2022 Perşembe 08:46
  • Fransa’da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:44
  • Belçika’da orman yangınlarına karşı alarm verildi10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45
  • Avrupa’da kuraklık alarmı10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:58
  • Dünya 8 yaşındaki küçük mülteciyi arıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27
  • İtalya’da kuraklık baş gösterdi10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:09
  • Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:37
  • Rusya'nın Avrupa'ya Doğal Gaz ihracatı 40 Yılın En Düşük Seviyesinde10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10
  • Almanya‘da Cemevi‘ne saldırı09 Ağustos 2022 Salı 20:45
  • Yunanistan’da casusluk skandalı : AB’den açıklama geldi09 Ağustos 2022 Salı 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti