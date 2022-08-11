Almanya başbakanından vize yasağı açıklaması

Scholz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Estonya ve Finlandiya’nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulanması talebini değerlendirdi.

“Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum” ifadesini kullanan Scholz, AB’nin Moskova’daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsattı.

Scholz, bunun (vize yasağının) tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarasında bulundu.

Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesi için geniş kapsamlı kararlar aldıklarını ve gelecek dönemde de bunu sürdüreceklerini söyledi.

Alman hükümetinin, Putin’in Ukrayna’daki savaş suçlarından sorumlu tutulması için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Ülkedeki fiyat artışları nedeniyle halkın mali yükünü azaltmak için önemler almayı sürdüreceklerini belirten Scholz, “Halkın bu zor dönemden geçmesi için her şeyi yapacağız.” dedi.