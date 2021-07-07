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Almanya, Bir Siyaset Bilimciyi Çin Adına Casusluk Yaptığı Gerekçesiyle Tutukladı

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Almanya, Bir Siyaset Bilimciyi Çin Adına Casusluk Yaptığı Gerekçesiyle Tutukladı
Almanya, Bir Siyaset Bilimciyi Çin Adına Casusluk Yaptığı Gerekçesiyle Tutukladı

Alman federal savcıları, bir düşünce kuruluşu başkanını, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı. Alman gizlilik yasalarına göre  Klaus L. olarak tanıtılan 75 yaşındaki siyaset bilimcinin 2010 yılında Şanghay'a yaptığı bir konferans gezisinde Çin istihbaratı tarafından işe alındığı düşünülüyor.

DW'nin haberine göre, zanlının 2010'dan 2019'a kadar devlet ziyaretleri ve uluslararası konferanslar öncesinde ve sonrasında, güncel konular hakkında Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığı belirtildi.

Klaus L.,  Makao'ya uçmak üzere, Çinli işbirlikçisiyle buluşmak için Münih'teki havaalanına gidecekken polis, zanlının mülkünde arama yaptı ve bilgisayarlarına el koydu.

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