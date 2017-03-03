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Almanya Bozdağ'ın toplantısını, Bozdağ da Almanya gezisini iptal etti

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Almanya Bozdağ'ın toplantısını, Bozdağ da Almanya gezisini iptal etti
Almanya'da bu akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen iznin geri çekilmesinin ardından, Bakan Bozdağ Alman mevkidaşıyla planlanan görüşmesini ve Almanya gezisini iptal etti.

Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde Bakan Bozdağ'ın Türkiye kökenlilerle bir araya gelerek Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu için destek istemesi bekleniyordu.

Etkinliği, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) düzenliyordu.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, iptale gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterildi.

Bakan Bozdağ karara "Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaptığı açıklamada Bozdağ, "Bunun üzerine Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın talebi sonucu ayarlanan görüşmeyi iptal ettiğini" duyurdu.

Bozdağ "Karlsruhe'de buluşup saat 18.00'de bazı konuları birlikte ele alma imkanımız olacaktı. Ancak Gaggenau'da yapılacak toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanı'yla olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantı olmayacak, buradan Türkiye'ye döneceğiz" dedi.

Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Bozdağ'a toplantı izni verilmemesinin ardından, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Anadolu Ajansı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın büyükelçi Erdmann'a Bozdağ'a toplantı izni verilmemesinden 'duyulan rahatsızlığı' ilettiğini duyurdu.

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