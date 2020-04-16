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Almanya ‘corona’ yasaklarında gevşemeye gidiyor

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede ‘kırılgan da olsa bir başarı’ kazandığını ve yavaş yavaş yasaklarda gevşemeler yapılacağını söyledi.
Almanya ‘corona’ yasaklarında gevşemeye gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede ‘kırılgan da olsa bir başarı’ kazandığını ve yavaş yavaş yasaklarda gevşemeler yapılacağını söyledi. Buna göre Almanya’da bazı dükkanlar önümüzdeki hafta açılacak, okullarda da 4 Mayıs’tan itibaren ders zili çalmaya başlayacak.

Başbakan Merkel ve 16 eyaletin valisi çarşamba günü sosyal mesafe kurallarının 3 Mayıs’a kadar yürürlükte kalması üzerinde uzlaşırken, 3 Mayıs’tan sonraki süreci görüşmek için 30 Nisan’da tekrar bir araya gelecek.

Bu kararlar neticesinde aralarında bisiklet satıcıları ve kitapçıların da olduğu 800 metrekareden küçük işyerlerinin önümüzdeki hafta kepenk açmasına izin verilecek, ancak işletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfi harfine uymaları gerekecek.

Federal ve yerel makamlar, vatandaşların toplu taşıma araçlarında ve alışveriş yaparken maske takmalarını şiddetle tavsiye ederken, 4 Mayıs’tan itibaren okullar ve kuaförler de açılmaya başlayacak. Okullarda son sınıf öğrencilerine öncelik verilecek.

Dini törenler yasaklı kalmaya devam ederken, restoran, bar, kafe ve sinemalar da 31 Ağustos’a kadar kapalı olacak.

15 Nisan verilerine göre ülkede ‘corona‘dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 254, vaka sayısı 127 bin 584.

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