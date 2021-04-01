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Almanya Cumhurbaşkanı AstraZeneca aşısı oldu

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e AstraZeneca aşısının ilk dozunun yapıldığı açıklandı. Aşı Almanya’da 60 yaş altındakilere tavsiye edilmiyor.
Almanya Cumhurbaşkanı AstraZeneca aşısı oldu

Almanya'da İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca koronavirüs aşısı hakkındaki tartışmalar devam ederken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı'nın AstraZeneca aşısı olduğu belirtildi. Steinmeier AstraZeneca'nın 60 yaş ve üstüne kullanılmasının tavsiye edilmesinden iki gün sonra aşıyı yaptırmış oldu.

65 yaşındaki Almanya Cumhurbaşkanı açıklamasında vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak "Almanya'da onaylanmış aşılara güveniyorum. Pandeminin sona erdirilmesi yolunda aşılama belirleyici adımdır. Fırsatı değerlendirin. Siz de katılın" ifadelerini kullandı. Steinmeier aşı sırası gelene kadar beklemek istediğinin bir çok kez altını çizmişti.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), hakkında özellikle genç kadınlarda tromboz vakalarına yol açtığı şüphesi bulunan AstraZeneca koronavirüs aşısı hakkındaki tavsiyesini 30 Mart'ta güncellemiş ve sadece 60 yaş üzerindekilere yapılmasını tavsiye etmişti. Bu tavsiye 60-69 yaş grubunun aşı kampanyasında bu aşıyı olabileceği anlamına geliyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yaş grubunda bulunanlara aşıyı olmaları çağrısı yaptı. Spahn, Cumhurbaşkanı'nın da aşılanarak örnek olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Başbakan Angela Merkel de bu yaş grubuna giriyor. Merkel "Aşı yaptırma olanağım yaklaştı. Doğru olan şey budur" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İngiltere-İsveç ortaklığında geliştirilen AstraZeneca aşısına 29 Ocak'ta kullanım tavsiyesi vermişti. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu en az 17 Avrupa ülkesi, aşılanan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşmalarına yol açmış olabileceği gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanınımı askıya almıştı.

EMA'nın verdiği bilgilere göre, 10 Mart itibarıyla AB içinde aşılanan yaklaşık 5 milyon kişinin 30'unda tromboz görüldüğü tespit edilmişti. EMA, tromboz görülen kişilerin sayısının, toplumda normalde tespit edilen tromboz vakalarından daha fazla olmadığını belirtiyor. EMA AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıkladı.

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