Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Kıbrıs’ta

Alithia gazetesi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine geldiği Güney Kıbrıs’ta çeşitli temaslarda bulunacağını ve programının yüklü olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Almanya Cumhurbaşkanının ilk kez ülkeyi ziyaret ettiğini kaydetti. Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “sıkı iş birliğinin bulunduğu Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs’a ziyaretin söz konusu olduğu” yönünde açıklama yapıldığı belirtildi.

Habere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve beraberindeki heyet bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilecek. İki lider önce baş başa, daha sonra heyetlerin de katılacağı görüşme yapacak.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapacak olan Hristodulidis ve Steinmeier, Lefkoşa Rum Belediyesi’ni ziyaret edip, Yeşil Hat boyunu gezecek.

Almanya Cumhurbaşkanı öğleden sonra Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağlı Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek, ardından UNFICYP yetkilileriyle kısa bir görüşme yapacak.

Avrupa Evi, Goethe Enstitüsü ve Rum Meclisi’ni ziyaret edecek Steinmeier bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Gazete, Steinmeier’in yarın Makarios Ortaokulu’nu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlere sohbet edeceğini, daha sonra “Köfünye” (Geçitkale) köyünde bulunan mülteci kabul merkezi ve Lefkara köyünde incelemelerde bulunacak.