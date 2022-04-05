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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya ile normale dönüş olmayacağını belirtti.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi

Steinmeier, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, 2001'de Almanya'da Federal Meclis'te konuşan Putin ile 2022'de kendini sığınıktaki gibi kapatmış "savaş çığırtkanı" Putin'i birbirinden ayırmak gerektiğini belirtti. 20 yıllık bu yolda neler yaşandığının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Asıl üzücü olan şey, birçok açıdan başarısız olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, bu başarısızlıkların arkasında Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisine entegre edilemeyişini gösterdi.

Bunun "acı bir bilanço" olduğunu vurgulayan Steinmeier, "bu acı bilançonun 2022 yılındaki bir Putin'in bile, emperyalist hayalleri için ülkesini siyasi, ekonomik ve ahlaki olarak çöküşe götürmeyeceğine ilişkin yanlış değerlendirmeyi de içerdiğini" kaydetti.

Muhabirin, "Geleceği nasıl görüyorsunuz? Putin'in Rusya'sıyla mı yoksa sadece buna karşı mı bir gelecek olabilir?" şeklindeki sorusuna Steinmeier, Rusya ile ilgili bunu bilmediğini belirterek "Putin yönetimindeki Rusya ile normale dönüş olmayacağından eminim." ifadesini kullandı.

Steinmeier, 2014'ten sonra Minsk anlaşmalarıyla gelişmelerin durdurulamadığını aktararak "Avrupa’nın doğusundaki partnerlerin değerlendirmeleri, uyarıları vardı. Bunları daha çok ciddiye almamız gerekirdi." dedi.

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nda ısrar etmenin bir hata olduğunu belirten Steinmeier, bunun özellikle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerde Almanya'nın güvenilirliğine mal olduğunu kaydetti.

Steinmeier, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Almanya'da dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

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