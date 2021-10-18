  • BIST 1.417,700
  • Altın 528,79
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi

» »
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yahudilerin toplama kamplarına gönderilmelerinin 80. yılında düzenlenen etkinlikte konuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yahudilerin toplama kamplarına gönderilmelerinin 80. yılında düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Avrupalı ​​Yahudilerin planlı katledilmelerinin failleri, yardımcıları ve destekçilerinden hala biz Almanlar sorumluyuz." diyen Steinmeier, şunları kaydetti:

"Yurttaşların toplumun ortasından dışlanmış, taciz edilmiş, haklarından mahrum edilmiş, mülkleri ellerinden alınmış ve sonunda ölüm yolculuğuna gönderilmiş olmanın utancını hala hissediyoruz. Sonunda zayıflıktan ya da açlıktan öldüler ya da kurşuna dizildiler ya da gaza maruz kaldılar. Cesetleri toplu mezarlara gömüldü veya yakıldı."

Alman Cumhurbaşkanı, antisemitizmin Almanya'da bir daha asla yer almaması gerektiğini vurgulayarak, "Antisemitik düşünce ve eylem, toplumsal tepkilerden uzak kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nazi döneminde çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişi katledilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya eğitimli göçmene kapılarını açıyor16 Ekim 2021 Cumartesi 21:03
  • Yunanistan ve ABD yakınlaşıyor: Yunan bakan Türkiye’yi şikayet etmiş16 Ekim 2021 Cumartesi 20:32
  • Yeni Zelanda’da tekne alabora oldu, 3 kişi hayatını kaybetti16 Ekim 2021 Cumartesi 15:33
  • Avustralya ve İspanya'da uyuşturucu operasyonları16 Ekim 2021 Cumartesi 15:02
  • Belçika’dan Merkel’e ‘Leopold Nişanı’16 Ekim 2021 Cumartesi 12:01
  • Sol Parti ve Yeşiller'den Merkel'e çağrı16 Ekim 2021 Cumartesi 09:31
  • Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Hidalgo15 Ekim 2021 Cuma 12:02
  • Yunanistan ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi15 Ekim 2021 Cuma 09:04
  • Alman iç istihbarat başkanı: NSU cinayetlerinde cevapsız kalan çok soru var15 Ekim 2021 Cuma 09:01
  • İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı14 Ekim 2021 Perşembe 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti