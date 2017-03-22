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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye açıklaması

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye açıklaması
Almanya'da yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Steinmeier, yemin sonrası yaptığı konuşmada Türkiye ile yaşanan gerginliğe değinerek, "Türkiye'ye kibir ve ukalalıkla bakmıyoruz." dedi.

Almanya'da Cumhurbaşkanı seçilen eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Mecliste (Bundestag) düzenlenen bir törenle yemin ederek resmen görevine başladı. Meclisteki yemin törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yemin sonrası yaptığı konuşmada, Hollanda seçimleri veTürkiye ile yaşanan gerginliğe değindi.

"Günümüzde Türkiye farklı bir ülke"

Türkiye'nin 30 yıl önce geri kalmış bir ülke olduğunu ve milyonlarca insanın iş aramak için yurtlarını terk ederek Avrupa'ya geldiğini ifade eden Steinmeier, "Günümüzde Türkiye farklı bir ülke. Bir ekonomik kalkınma ve reform dönemi ve bunu kimse inkar etmeyecektir, Avrupa ile yakınlaşma dönemi yaşadı. Biz Almanlar tüm bunları takdir ettik ve destekledik. Türkiye'nin son 20 yılda izlediği yola, Almanya'da yaşayan, çalışan ve burada kendini evinde hisseden birçok Türk asıllı insan nedeniyle de kendimizi özellikle bağlı hissettik." dedi.

"Geçen yaz yaşanan darbe girişimini kınıyoruz"

Türkiye'ye kibir ve ukalalıkla bakmadıklarını belirten Steinmeier, "Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi büyük bir kriz bölgesine komşu olduğunu biliyoruz. Geçen yaz yaşanan darbe girişimini kınıyoruz. Ancak yıllardan, onlarca yıldan beri kurulanların dağılmasından endişe duyuyoruz. Çağrım bu endişeden kaynaklanmaktadır. Gerilimin azaltılması yönündeki inandırıcı sinyaller memnuniyet vericidir. Ancak, ağza alınmayacak Nazi benzetmelerine son verin. Türkiye ile ortaklık isteyenlerle olan bağı kesmeyin. Hukuk devletine, medya ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı gösterin. Ve Deniz Yücel'i serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

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