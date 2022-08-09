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Almanya devlet televizyonunda masaj koltuğu skandalı

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Almanya'da devlet yayın ağı ARD'nin başındaki Patricia Schlesinger vergi mükelleflerinin paralarıyla müsriflik yaptığı ve adam kayırdığı iddiaları üzerine istifa kararı aldı.
Almanya devlet televizyonunda masaj koltuğu skandalı

Almanya’da devlet televizyonlarının çatı kuruluşu ARD’nin başkanı Patricia Schlesinger hakkındaki iddialar ülke gündemine bomba gibi düştü… Devlet televizyonu  formatında olan ve dokuz bölgesel yayıncının oluşturduğu televizyon, radyo ve online platform ağı ARD’nin başındaki 61 yaşındaki Schlesinger’in adam kayırdığı, tanıdıklarını göreve getirdiği ve vergi mükelleflerinin parasıyla lüks harcamalar yaptığı iddiaları ülkede tartışma yarattı.

Patricia Schlesinger hakkındaki iddiaların ardından istifa etme kararı aldı.

İddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte istifa kararı alan Schlesinger’in yaklaşık 1300 euroluk masaj koltuğu satın aldığı iddiası ise Alman kamuoyunun tepkisini çekti. ARD’deki görevinin yanı sıra Berlin’deki RBB’deki görevini de bırakan Schlesinger, “Kişisel suçlamalar ve karalama kampanyaları devam etmemi imkasız hale getirdi” dedi.

Schlesinger’in gazetecilik yapan eşi Gerhard Spörl’ün devlete ait Messe Berlin’de danışmanlık yapmasıyla birlikte başlayan iddialar Schlesinger’in maaşının 300 bin euroya çıkması ve lüks şirket otomobilleri kullanmasıyla alevlenmişti. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de ünlü iş insanının Berlin’deki ofisine lüks parke döşettiği ve özel sulama sistemine sahip bir bitki kürasyonu yaptığını da yazdı.

ZDF ve Deutschlandradio ile birlikte 8.42 milyar euroluk bir bütçesi olan kuruluşta boşalan koltuğa kimin geleceği henüz bilinmiyor.

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