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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türk bakanların toplantılarını iptal yetkisi yerel idarelerde

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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türk bakanların toplantılarını iptal yetkisi yerel idarelerde
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın referandumla ilgili Almanya'da konuşma yapacağı etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili konuşan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, karar yetkisinin yerel idarelerde olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk siyasetçilerinin Almanya'da kampanya yapıp yapamayacaklarına sadece yerel idarelerin karar verebileceğini ve federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin bir toplantının kamu güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılıp yapılamayacağına karışmaya yetkili olmadığını söyledi.YÜCEL'İN TUTUKLANMASI HUKUK İHLALİ

 

Deutsche Welle'nin haberine göre Gabriel, Türk yargısının Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'i tutuklatmakla hukuk ihlali işlediğini söyledi. Gabriel Kiev'de verdiği beyanatta ‘Yücel'in tutuklanmasının hukuka aykırı ve aynı zamanda fikir ve basın özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olduğunu' vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı kararın hem Almanya, hem de Türkiye'nin anayasa anlayışıyla bağdaştırılamayacağını dile getirdi.

ÖZOĞUZ: HUKUK DEVLETİYİZ, TABİİ Kİ BAKANLARLA GÖRÜŞMEK İSTERİZ'

Almanya'nın uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz ise Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliğin artmasıyla ilgili olarak Türk hükümet yetkililerine Almanya'ya giriş yasağı uygulanmasına karşı olduğunu söyledi. Özoğuz katıldığı bir televizyon programında hükümetin ‘halihazırda Ankara ile olan ilişkilerin kopmasını istemediğini' belirtti ve "Biz hukuk devletiyiz. Tabii ki bakanlarla görüşmek isteriz. Tabii ki Almanya'ya gelinebilir" dedi.'SİYASİ TEMASLARIN İPTALİNE GEREKÇE OLAMAZ'

 

Gelişmeler üzerine Bozdağ'ın Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesi Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen tarafından eleştirildi. Röttgen katıldığı televizyon programında ‘kanaatince, yerel idarelerce alınan kararların siyasi temasların iptaline gerekçe olamayacağını' söyledi.

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