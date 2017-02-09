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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Demirtaş'a davet

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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Demirtaş'a davet
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Berlin’deki Uluslararası İlerici İttifak Kongresi’ne davet etti.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Berlin'deki Uluslararası Sosyal Demokrat ve Sosyalist Parti Kongresi'ne davet etti. Söz konusu davet, SPD Sözcüsü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Dünyanın her köşesinden sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yer aldığı İlerici İttifak (Progressive Alliance) olarak da bilinen Kongre, 12 ve 13 Mart tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

ÖZSOY: DAVET DEMİRTAŞ'A İLETİLDİ

SPD tarafından doğrulanmadan önce Bild gazetesinin yer verdiği haberde, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişar Özsoy'un Gabriel'in davetini avukatları aracılığı ile Selahattin Demirtaş'a ilettiği belirtildi. Özsoy, gazeteye yaptığı açıklamada "Bu dayanışma için Sigmar Gabriel'e teşekkür ediyoruz. Benim de aralarında olacağım bir delegasyon Demirtaş adına Kongre'ye katılacak ve bir mektup iletecek" diye konuştu.

Yakında SPD Genel Başkanlığı'nı bırakacak olan Gabriel'in bu davetinin, Türkiye ile Almanya arasında yeni bir gerginliğe yol açmasından endişe ediliyor. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ  terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Diyarbakır 2'inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. Edirne F Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Demirtaş hakkında "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik", "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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