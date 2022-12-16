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Almanya Dışişleri Bakanlığından Twitter’a tepki

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki gösterdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığından Twitter’a tepki

Gazetecilerin hesaplarını engelleyen Twitter eleştirilerin hedefi oldu. Elon Musk’ın özel jetini takip eden ElonJet isimli hesabın aslıya alınmasından sonra bugün de dış basından bazı gazetecilerin hesaplarının engellendiği haberleri dikkat çekti.

Haberler üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Twitter’ın askıya aldığı @donie, @drewharwell, @Rmac18, @MattBinder, @webster, @micahflee ve @KeithOlbermann kullanıcı adlarına sahip gazetecilerin hesaplarının fotoğrafı paylaşıldı. Ve şu satırlara yer verildi:

“Basın özgürlüğü isteğe bağlı olarak açılıp kapatılmamalıdır. Aşağıdaki gazeteciler bugünden itibaren artık bizi takip edemez, yorum yapamaz ve eleştiremez. Bununla ilgili bir sorunumuz var Twitter” ifadeleri kullanıldı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçlamıştı.
Musk'ın tweetinde, “Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun” ifadelerine yer vermişti. 

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