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Almanya dört "tehlikeli" İslamcı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti

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Alman hükümeti, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Milletvekili Martin Hess'in Almanya'da bulunan radikal İslamcılarla ilgili soru önergesini yanıtladı.
Almanya dört "tehlikeli" İslamcı'yı Türkiye'ye sınır dışı etti

Alman hükümeti, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Milletvekili Martin Hess'in Almanya'da bulunan radikal İslamcılarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bu yıl Ocak ayından Aralık ortasına kadar tehlikeli olarak sınıflandırılan 18 radikal İslamcı'nın farklı ülkelere sınırdışı edildiği bilgisini veren Alman hükümeti, ayrıca terör destekçisi beş kişinin de Almanya'dan gönderildiğini kaydetti. 

Alman hükümeti, "tehlikeli" kategorisine giren kişilerden beşinin Rusya'ya, dördünün Türkiye'ye ve ikisinin de Bosna Hersek'e gönderildiğini bildirdi. Diğer yedi kişinin de Cezayir, Kuveyt, Pakistan, Somali, Tacikistan, Irak ve İran'a sınırdışı edildikleri belirtildi.

Alman güvenlik birimlerinin "tehlikeli" sınıflandırması, siyasi amaçlı terör saldırıları da dahil olmak üzere ağır şiddet suçları işleyenleri ya da işleme niyetinde olanları kapsıyor.

Afganistan ve Suriye'ye geri gönderme yapılamıyor

Alman hükümeti, sınırdışı işlemleri sırasında pandeminin yol açtığı seyahat kısıtlamalarının yanı sıra ilgili ülkelerdeki siyasi durum nedeniyle de güçlükler yaşandığına işaret etti.

Taliban'ın geçen yaz iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan'a geri gönderilmelerin durdurulduğunu kaydeden hükümet, Suriye'ye de zaten yıllardır hiç kimsenin geri gönderilemediğine dikkat çekti.

Almanya, pandemi öncesi 2019 yılında "tehlikeli" sınıfına giren 32 kişiyi sınırdışı etmişti.

Almanya'daki tehlikeli İslamcılar

Alman hükümeti, daha önce bir soru önergesine verdiği yanıtta, Alman iç istihbarat kuruluşu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın İslamcı terör potansiyali taşıyan 940 Alman vatandaşı, 280 Suriye vatandaşı, 120 Türk vatandaşı, 90 Rus vatandaşı ve 60 da Irak vatandaşının bulunduğunu tahmin ettiğini aktarmıştı.

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