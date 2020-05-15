Almanya ekonomisi resesyona girdi

Almanya ekonomisi, 2009'daki finansal krizin ardından yaşadığı en büyük gerileme ile resesyona girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri ve üretimin Mart ortasında büyük oranda durmasıyla, Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2020'nin ilk 3 ayında yüzde 2.2 daraldı.

Almanya ekonomisinin durumu diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyaslaysa iyi. Fransa ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.8, İtalya da yüzde 4.7 daraldı.

16 eyalette de fabrikalar ve inşaat sahalarının bu süreçte açık kalması ve devletin büyük yardım paketi ile Almanya salgın krizini nispeten hafif atlattı.

Dördüncü çeyrek rakamının yüzde 0.1 düşüşe revize edilmesi ile birlikte, ekonomi üst üste iki çeyrek daralma göstermesinden dolayı Almanya resesyona girmiş oldu.

Ekonomistler koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların etkisinin daha çok hissedildiği yılın 2. çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) ülke ekonomilerinde daha da büyük bir daralma bekliyor.