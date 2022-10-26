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Almanya esrarı yasallaştırıyor

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Almanya, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırmak için harekete geçti. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, kararın bugün kabine tarafından onaylandığını duyurdu.
Almanya esrarı yasallaştırıyor

Almanya, eğlence amaçlı kullanımın yanı sıra satışı ve üretimi için küçük miktarlarda esrar bulundurmayı yasallaştırmak için harekete geçti. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bugün kabine tarafından yasanın kabul edildiğini açıklarken, yaklaşık 30 gram yani 1 ons’a kadar esrar bulundurulması ve satın alınmasının ülkede yasal hale geleceğini duyurdu. Buna göre, evde en fazla iki kenevir bitkisi yetiştirmek de yasal olacak.

Esrar satışı için “özel mağazalara” veya kahve dükkanlarına izin verilmesi düşünülüyor. Almanya’da kabul edilen plana göre, yasal olarak satılan esrarda psikoaktif bir madde olan THC’de yüzde 15’lik bir sınır olması gerektiği belirtiliyor. Buna göre, 18 ila 21 yaş arasındaki genç yetişkinler için esrar yüzde 10’dan fazla THC içermeyecek şekilde düzenlenecek.

Hükümet, öncelikle planın Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğundan emin olmak istediğini açıkladı. Lauterbach, Brüksel onay verirse planın hemen yürürlüğe alınacağını duyurdu. Almanya’da satılan esrarın uluslararası hukukla ihtilafa düşmemek için yurt içinde üretilmesi düşünülüyor.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yeşiller’den sağlık komitesi başkan yardımcısı Kirsten Kappert-Gonther da esrar talebinin karşılanamaması durumunda insanların karaborsaya yöneleceği uyarısı yaptı.

Esrarın tıbbi amaçlı kullanımını daha da yaygınlaştıracak hükümetin bu yeni adımı, Merkel’in uzun süre liderlik ettiği Hristiyan Demokratlar tarafından eleştiriliyor.

Yeni uygulamanın genç yaştakilerin, yaşı büyük olan tanıdıkları üzerinden esrara ulaşmalarının önünü açabileceği endişesi dile getiriliyor.

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