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Almanya-Fransa Sınırında Korona Gerilimi

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Almanya-Fransa Sınırında Korona Gerilimi
Almanya-Fransa Sınırında Korona Gerilimi

Koronavirüsü Fransa-Almanya sınırında gerilime neden oldu.

Bazı Almanlar, Almanya sınırını geçen Fransız vatandaşlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Almanlar sınırı geçen Fransa vatandaşlarına karşı "Korona ülkene dön," "Burada hiçbir işiniz olmaz, alışverişinizi kendi ülkenizde yapın," "Fransa'da yok mu, kendi eczanenizden alın" ve "Fransızlar defolun" şeklinde sözlerle saldırdı. Kimileri, sınırı geçen Fransız vatandaşlarına yumurta atarak fiziksel saldırıda da bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve sınır belediye başkanları, Fransa'dan özür diledi.

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